Fiorentina e Roma, riferimento per i giovani calciatori lanciati in A. Cade il mito dell’Atalanta, ma sei club fanno pure peggio

Fiorentina e Roma sono i due club di riferimento per quanto riguarda il lancio dei giovani prodotti dal vivaio. Gli ultimi anni hanno confermato questa tendenza. Le cose però cambiano se si prendono in considerazione i minuti giocati in campionato. In questo caso davanti ci sono il Genoa con il 19,3% e il Brescia con il 18,3%. Chiude il podio il Milan con il 13,3% davanti proprio a giallorossi e viola che sono appaiati al 10,1%. Viene meno il mito dell’Atalanta, club storicamente esemplare nell’allevamento dei giovani, ferma all’1,8%. Ma il dato più allarmante è che ci sono sei squadre con zero minuti concessi ai giovani fatti in casa: Bologna, Juventus, Parma, Sampdoria, Spal e Udinese.