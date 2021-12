Fiorentina e Sassuolo, numeri incredibili in zona gol: Un match che promette spettacolo

Un gruppo unito, un tecnico ambizioso, tutte le componenti, che remano dalla stessa parte. Squadra, società e tifoseria. Firenze, domenica dopo domenica, partita dopo partita, è tornata a respirare un’aria diversa. Quell’atmosfera, che solo i piani alti della classifica sa darti. Una squadra, dove nonostante brilli la stella di Dusan Vlahovic, tutti sono indispensabili. Merito di un allenatore formato condottiero. Un profilo che in riva all’Arno, non si vedeva da tanti anni. Superata la trappola Benevento in Coppa Italia, per giunta con tante seconde linee in campo, per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, è di nuovo tempo di campionato.

Il bilancio nelle otto sfide di Serie A al Franchi tra Fiorentina e Sassuolo è in perfetta parità: tre vittorie ciascuna e due pareggi. Con i gigliati che non battono in casa la formazione emiliana nel massimo campionato dal dicembre 2017. Una sfida, tutt’altro che abbordabile per la squadra di Italiano, dato che Sassuolo ha ottenuto tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro partite. Tutte contro squadre che iniziavano la giornata in una posizione migliore di classifica. Nelle ultime undici partite Fiorentina e Sassuolo, hanno trovato il gol e sono sempre state segnate almeno tre reti complessive. Per un match, che promette spettacolo…