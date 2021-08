Fiorentina e Schalke 04 trattano sulla cifra per Nastasic: ecco a quanto si potrebbe trovare l’accordo

Continuano le sirene inglesi per Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina con il futuro sempre più incerto. Su di lui Tottenham, West Ham, ma non solo e la società viola non vuole farsi trovare impreparata ad una possibile cessione del serbo. L’operazione al momento più probabile per sostituirlo è ancora il ritorno di Matija Nastasic dallo Schalke 04. I due club confidano di accordarsi sulla base di 3.5 milioni di euro. A riportarlo è calciomercato.com