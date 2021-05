Fiorentina e Serie A: Vlahovic continua a macinare record

Dusan Vlahovic è il trascinatore della Fiorentina: con la doppietta segnata al Bologna, l’attaccante serbo è arrivato a quota 19 gol in campionato.

Sono diversi i primati del classe 2000, sempre più imprescindibile per la squadra gigliata: Vlahovic è il più giovane giocatore ad aver realizzato almeno 19 gol in una singola stagione di Serie A a partire da José Altafini nel 1958/59. E’ il primo viola a segnare 19 gol in un singolo campionato di Serie A da Gilardino nel 2008/09. Inoltre, nessun giocatore ha segnato più reti (15) di Vlahovic in Serie A nel corso del 2021: soltanto Simy del Crotone ha fatto come l’attaccante della Fiorentina. Infine, il numero nove viola ha trasformato in gol tutti i sette rigori calciati in carriera in Serie A.