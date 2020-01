Fiorentina e SPAL avversarie non solo in campo: sorpasso dei ferraresi per Bonifazi

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport si parla di un affare che coinvolge uno degli obiettivi viola per questo mercato che potrebbe chiudersi nelle prossime ore: Kevin Bonifazi è a un passo dalla SPAL. Nella giornata di ieri la Fiorentina non si è fatta sentire per il difensore granata e l’unica offerta è arrivata proprio dai prossimi avversari viola. La società estense offre un prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Il Torio ci pensa ma se la Fiorentina temporeggerà ancora, molto probabile che domani possa arrivare il sì per il ritorno di Bonifazi alla SPAL.