Fiorentina e Spezia chiudono l’affare Dragowski ed ecco quanto incasserà il club viola

Dopo la nuova accelerata della parte finale della settimana, siamo allo scambio documenti tra Fiorentina e Spezia per Bartlomjei Dragowski, che sarà il nuovo portiere dei liguri. Il polacco aveva un solo anno di contratto e la sua cessione era obbligata: come riportato da gianlucadimarzio.com, la Fiorentina incasserà 2 milioni di euro, più 1 di bonus che dipenderà da un’eventuale ulteriore cessione nei primi 3 anni di contratto. Inoltre la società viola si tiene il 50% della cifra di rivendita. Tra lunedì e martedì, Dragowski arriverà a La Spezia per le visite mediche.