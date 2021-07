Fiorentina e tifosi: Ipotesi mini abbonamento per prime sei gare. Ma ancora il club viola ha le mani legate per colpa del Covid

Una campagna abbonamenti vera e propria è impossibile da portare avanti per la Fiorentina e per gli altri club calcistici. Troppe ancora le incertezze relative alla situazione sanitaria (leggasi Covid) che non consentono di riaprire in toto gli stadi italiani al pubblico.

Però qualcosa si muove. E allora ecco che la società viola sta pensando di poter mettere in vendita dei mini abbonamenti nel corso della stagione (il primo dovrebbe valere per le prime sei gare interne della squadra). Ancora però non è possibile passare ai fatti perché i dirigenti attendono di avere indicazioni più precise in merito; quanta gente potrà entrare allo stadio ad inizio stagione? A che condizioni (green pass, autocertificazioni ecc…)? C’è il rischio che l’accesso possa essere nuovamente bloccato a campionato in corso?

Tutti interrogativi, tutte variabili che limitano il raggio d’azione alla Fiorentina. Però, ribadiamo il concetto, c’è la volontà del club di Commisso di venire incontro alle esigenze dei propri tifosi, anche con iniziative del genere.