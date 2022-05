Fiorentina e Torino aspettano sempre una risposta da Belotti mentre per il futuro di Cavani…

L’idea Andrea Belotti non ha mai abbandonato la Fiorentina, fin dai tempi delle valutazioni sui 60 milioni da parte di Cairo: tra un mese invece il Gallo sarà libero a parametro zero e non è ancora chiaro se si svincolerà o meno. I granata gli hanno dato diversi ultimatum e di certezze su accordi con altri club non ce ne sono. Secondo La Nazione la risposta a Cairo da parte di Belotti l’attende anche Pradè: sarebbe dopotutto un’operazione a zero euro. Così come a zero sarebbe quella di Edinson Cavani, anche lui prossimo allo svincolo ma con pretese d’ingaggio ben superiori: anche l’uruguaiano si è preso qualche giorno per valutare le varie opzioni.