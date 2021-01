Fiorentina e Torino, quanti guai in comune: allenatori, bilanci e non solo

Fiorentina e Torino sono due delle maggiori delusioni di questo campionato. I granata di più rispetto alla Viola, visto che al momento occupano il quartultimo posto in classifica al pari del Cagliari. La squadra di Prandelli, invece, è più tranquilla, forte dei suoi ventuno punti nel girone d’andata.

Gemellate sugli spalti, Fiorentina e Torino stanno palesando le stesse difficoltà anche sul campo. Entrambe le squadre hanno cambiato allenatori a ripetizione: negli ultimi quattro anni e mezzo, come scrive il Corriere Fiorentino, sulla panchina viola si sono alternati Paulo Sousa, Pioli, Montella, Iachini e Prandelli. Discorso simile per il Torino, che ha avuto prima Mihajlovic, poi Mazzarri e Longo e infine Giampaolo e Nicola.

Simile anche il monte ingaggi: la Fiorentina ha il settimo più alto del campionato (circa 55 milioni di euro), mentre il Torino è l’ottavo (circa 51). Stesso discorso per il bilancio, visto che alla fine del 2019 era di 105,4 per la Viola e di 96 circa per i granata.