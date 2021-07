Fiorentina e un tridente che incuriosisce. La voglia di rivincita di Callejon, mentre Kokorin…

Prima uscita stagionale della Fiorentina questo pomeriggio contro i dilettanti tedeschi dell’Ostermunchen.

C’è interesse per vedere il tridente particolare che Italiano schiererà all’inizio, formato da Callejon, Sottil e Vlahovic. Lo spagnolo ha una grande voglia di rivincita perché è stato un vero e proprio oggetto misterioso la scorsa stagione. Dall’altra parte c’è un ragazzo come Sottil che è stato controriscattato dal Cagliari e che deve dimostrare di essere sulla strada della maturazione.

E Kokorin? Il russo giocherà nel secondo tempo e in queste giornate è stato impiegato dall’allenatore principalmente come centravanti. Quindi possiamo definirlo come un’alternativa a Vlahovic.