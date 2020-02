Fiorentina, ecco come potrebbe essere la terza maglia per la prossima stagione. Un omaggio alla Repubblica FOTO

Come scritto nei giorni scorsi da Fiorentinanews.com, dalla prossima stagione la Fiorentina avrà un nuovo sponsor tecnico: l’azienda italiana Robe di Kappa. Nei giorni scorsi vi avevamo anticipato anche che era in realizzazione una terza maglia dai colori bianchi e rossi in omaggio della repubblica fiorentina. C’è chi ha provato, in base alle indicazioni che erano uscite, a riproporla graficamente. Il risultato potrebbe essere proprio quello che apprezzeremo dal vivo a partire dal prossimo campionato.