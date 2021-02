Fiorentina, ecco dove puoi fare male a Conte: i punti deboli dell’Inter

La Fiorentina si appresta ad affrontare quella che per gran parte degli addetti ai lavori è la favorita per lo Scudetto. Dopo l’assenza per squalifica in Coppa Italia, torna Lukaku dal 1′: il belga ha segnato due gol in altrettante partite alla squadra di Prandelli in stagione.

Sarà una partita dura per i difensori viola, soprattutto per Biraghi e Igor che dovranno affrontare lo scatenato Hakimi e uno tra Sanchez e Lautaro Martinez. Accanto al marocchino, ci sarà anche Barella che costringerà Bonaventura a ripiegare spesso in difesa.

La svolta per la Fiorentina, come si legge su la Repubblica, potrebbe arrivare dall’altra parte del campo. Perisic e Young stanno arrancando e non sono esterni naturali di un centrocampo a cinque: se attaccati, possono andare in difficoltà e anche Handanovic e il terzetto difensivo hanno dimostrato di poter sbagliare. E’ lì che la Fiorentina potrà e dovrà far male all’Inter.