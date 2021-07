Fiorentina, ecco i nuovi allenatori delle squadre giovanili. Angeloni: “Trasmetteremo ai ragazzi il valore della maglia viola”

Tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, la Fiorentina ha comunicato gli allenatori delle squadre giovanili nazionali nella prossima stagione. Per quanto riguarda la Primavera è confermato Alberto Aquilani, vincitore per due volte consecutive della Coppa Italia da quando è arrivato.

Dalle giovanili della Cremonese arriva Christian Papalato per guidare l’under 18, mentre Daniele Galloppa viene promosso all’under 17. Sale di un anno anche Marco Capparella, ora alla guida dell’under 16, mentre Nicola Magera siederà sulla panchina dell’under 15.

Sul settore giovanile viola si è espresso anche il responsabile Valentino Angeloni: “Vorrei ringraziare coloro che hanno lavorato con la massima serietà e dedizione nei vecchi organici augurando loro le migliori fortune, umane e professionali. Do il benvenuto, anche a nome della Proprietà, ai nuovi mister e collaboratori che guideranno le compagini giovanili nella nuova stagione. Sono convinto che attraverso i principi e gli obiettivi ben delineati dalla società riusciremo a far crescere i ragazzi, sia dal punto di vista tecnico che umano, facendogli capire l’importanza di indossare la maglia viola. Buon lavoro e in bocca al lupo a tutti!”.