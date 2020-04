Fiorentina, ecco il nome nuovo per la fascia sinistra

La Fiorentina continua a pensare al futuro e al calciomercato. Uno dei temi sul tavolo della società gigliata è quello del futuro di Dalbert e Cristiano Biraghi: il riscatto dell’Inter non è scontato e la società nerazzurra valuterà approfonditamente nelle prossime settimane. Il brasiliano, invece, è in prestito secco, ma c’è l’idea di sedersi ad un tavolo con il club di Suning in caso di volontà di confermare l’ex Nizza. La Fiorentina, nel frattempo, guarda altrove e c’è un nuovo giocatore nel mirino. Come si legge sul sito di Alfredo Pedullà, uno dei profili valutati dalla società viola è quello di Mohamed Fares, esterno mancino classe ’96 in forza al Spal. Il giocatore piace molto e non è escluso che in caso di mancata permanenza di Dalbert, possa essere lui il nuovo innesto per la fascia sinistra.