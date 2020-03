Fiorentina, ecco il numero di partite a porte chiuse. A meno che…

L’emergenza Coronavirus ha finito per contagiare anche il mondo del calcio, e di conseguenza anche la Fiorentina e i suoi tifosi. Il decreto del Governo ha disposto la chiusura degli stadi fino al 3 aprile, per poi valutare quale sarà la situazione. Il Franchi, fortunatamente per i tifosi viola, sarà chiuso – per il momento – solo per una partita: quella contro il Brescia, originariamente in programma per questo weekend e poi spostata al prossimo per permettere il recupero della 26esima giornata, dove la Fiorentina sarà di scena alla Dacia Arena contro l’Udinese. Il 22 marzo la Viola sarà di scena all’Olimpico contro la Lazio, dopodiché ci sarà la pausa per gli impegni delle Nazionali e si tornerà in campo il 5 aprile, due giorni dopo il termine delle porte chiuse. A meno di ulteriori comunicazioni quindi, la Fiorentina potrà giocare in casa contro il Sassuolo e giocherà soltanto una partita nel suo stadio a porte chiuse.