Fiorentina, ecco il piano Europa: Un nome ad effetto per Commisso

La Fiorentina inizia a pensare all’Europa, ovviamente per la prossima stagione. Comincia il mercato con dei pilastri intorno a cui edificare come Ribery. Insieme al francese, si legge su Tuttosport, ci sarà un nome ad effetto che arriverà nel corso della prossima campagna acquisti, uno stile Mandzukic, già cercato la scorsa estate subito dopo l’avvento di Commisso. Per la difesa rispunta il nome di Criscito che la Fiorentina pensava di portare in riva all’Arno lo scorso gennaio.

