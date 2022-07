Fiorentina, ecco la deroga per Dodô: i dettagli

Nella giornata di ieri Fiorentina e Shakhtar Donetsk hanno trovato l’intesa definitiva per il trasferimento di Dodô in riva all’Arno. Il giocatore, che firmerà un contratto di cinque anni, guadagnerà 1.5 milioni di euro a stagione.

Prima di poter ufficialmente depositare il contratto, la Fiorentina dovrà però prima liberare un posto da extracomunitario in rosa. In tal senso, il candidato principale è Erick Pulgar che ormai è fuori dal progetto tecnico di Vincenzo Italiano. Nel frattempo, la società di Rocco Commisso ha ottenuto una deroga per poter far arrivare il calciatore in Italia, sottoporlo a visite mediche e aggregarlo al gruppo di Vincenzo Italiano nel ritiro di Moena.