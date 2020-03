Fiorentina, ecco la situazione dei diffidati

La Fiorentina ha pareggiato a Udine, raggiungendo così quota 30 punti in classifica. Com’è la situazione dei diffidati in casa viola? Nessuno dei cinque giocatori in diffida – Pezzella, Lirola, Duncan, Vlahovic e Chiesa – è stato ammonito, per cui saranno tutti regolarmente a disposizione di Beppe Iachini per la prossima partita, in programma domenica alle 15 al Franchi contro il Brescia. Le Rondinelle giocheranno quest’oggi contro il Sassuolo, ma non hanno nessun giocatore nell’elenco dei diffidati.