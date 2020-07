Fiorentina, ecco le condizioni di Dragowski: Terracciano…

La Fiorentina è tornata ad allenarsi questa mattina al centro sportivo Davide Astori in vista della trasferta di mercoledì contro l’Inter. Tra i giocatori si respira un clima sereno e disteso: adesso, dopo la vittoria contro il Torino che è valsa la matematica salvezza, puntano a terminare il campionato nel miglior modo possibile. Seduta di scarico per coloro che hanno giocato ieri, mentre seduta di allenamento classifica per il resto della squadra. Da monitorare le condizioni di Bartlomiej Dragwoski, che non ha ancora recuperato dalla lombalgia acuta accusata nell’ultima settimana. Anche oggi il portiere polacco ha svolto un lavoro personalizzato, come riportato da Radio Bruno Toscana: resta difficile immaginarselo in campo tra poco più di 48 ore. Si profila, dunque, la terza partita di fila da titolare per Pietro Terracciano, che nelle ultime uscite ha dimostrato di essere un secondo affidabile.

