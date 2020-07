Fiorentina: Ecco l’idea Fonseca per la panchina. Il portoghese è il prototipo giusto d’allenatore per Firenze

Un’idea. Una tentazione. La Fiorentina dovrebbe separarsi da Iachini a fine stagione e l’attuale tecnico della Roma, Fonseca, può essere davvero il nome giusto per sostituirlo. Per il modo di giocare, per i modi di fare, per la sua esperienza anche internazionale. Guadagna molto, è vero, ma questo potrebbe non essere un problema.

Quasi sicuramente Fonseca lascerà Roma: dopo aver fatto un grande girone di andata, è finito per essere divorato dal solito caos giallorosso. E da una proprietà, anche questa americana, che ormai ha deciso di staccare la spina.

Per Fonseca Firenze potrebbe essere il giusto salto, per dimostrare qualcosa in Italia. Per Firenze potrebbe essere il prototipo giusto di allenatore. Giovane ma con esperienza, pronto fin da subito e non una scommessa. I dirigenti viola lo hanno messo in testa al proprio gradimento, attendendo e aspettando quello che accadrà sul campo. Sia a Firenze che a Roma.