Fiorentina, eccoti l’arbitro maggiormente impiegato e che ha dato più rigori in questa stagione. 11 punti su 15 conquistati in trasferta dai viola con lui

La partita tra Torino-Fiorentina in programma domani con inizio alle ore 20.45 sarà diretta dal signor Marco Di Bello della sezione di Brindisi.

Cammino positivo di viola con lui; otto precedenti con quattro vittorie, tre pareggi, una sola sconfitta (Fiorentina-Roma 2-4 stagione 2017/18). In trasferta lo score è addirittura ottimo: tre vittorie e due pareggi.

Ultima direzione coi gigliati risale alla 37esima giornata dello scorso campionato: Fiorentina-Bologna 4-0.

Di Bello è l’arbitro più impiegato in questo campionato di Serie A perché ha già dieci presenze al suo attivo. Ed è anche il direttore di gara che ha fischiato il maggior numero di rigori: 7 per la precisione (di cui 4 a favore della squadra in trasferta). (dati statistici a cura di Footstats)