Fiorentina ed Espanyol non si trovano sulle cifre. Ma Drągowski non rientra nei piani viola

Il futuro di Bartłomiej Drągowski è ancora incerto, ma sarà con ogni probabilità lontano da Firenze. Secondo quanto riportato dal portale polacco Interia Sport, l’Espanyol è in forte pressing sul numero 69 viola. Viene evidenziato come Bournemouth e Southampton fossero interessati a lui; si è scoperto solo dopo che, per criteri utilizzati dalla FA (federazione calcistica inglese), il trasferimento di Drągowski in Premier League è impossibile.

Il club di Barcellona, quindi, è in pole per l’acquisto dell’estremo difensore polacco. C’è distanza per quanto riguarda la cifra: i 3 milioni di € offerti dagli spagnoli non sono sufficienti, perché la Fiorentina ne vorrebbe almeno 5. C’è, comunque, fiducia sul fatto che la trattativa si chiuda nei prossimi giorni, anche perché Drągowski ha già saputo di non far più parte del progetto tecnico viola.