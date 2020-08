Fiorentina-Eder: La genesi della trattativa. Cosa c’è di vero e cosa allontana il giocatore dai viola

In Italia Eder ha trovato la sua dimensione e si è affermato. Nel corso degli anni, grazie ai suoi gol e alle sue prestazioni ha addirittura guadagnato, da naturalizzato, diverse convocazioni con la nazionale italiana. Giunto ad un certo punto della sua carriera ha deciso di andarsi a prendere la sua bella dose di milioni di euro finendo in Cina, al Jiangsu. I soldi indubbiamente sono un bel richiamo, ma il campionato cinese non è di certo il massimo per un calciatore. E’ a questo punto del racconto che troviamo la Fiorentina; l’italobrasiliano è stato offerto al club viola (e ad altre società) perché aveva voglia di ritornare a giocare in Italia.

C’è di vero il fatto che Iachini ha espresso il suo gradimento per il giocatore, anche se non è quella vera prima punta che servirebbe come il pane alla squadra. Tecnica, esperienza, una buona dose di reti, sicuramente all’interno di una rosa di una squadra che sta cercando di affacciarsi verso le zone alte della classifica, avrebbe fatto comunque comodo. Usiamo il condizionale perché qui arriva l’inghippo. Eder per tornare a giocare da noi è disposto a tagliarsi l’ingaggio (faraonico) che prende attualmente, ma fino ad un certo punto. Ed è un punto che, decisamente, non piace alla Fiorentina. Insomma, o cala le sue pretese, o questo affare…non s’ha da fare.