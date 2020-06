Fiorentina, emerge ufficialmente la delusione per i fatti di Roma. Lungo conciliabolo con Ribery: La rabbia del francese

La Fiorentina ha fatto ufficialmente conoscere la propria delusione per la direzione arbitrale di sabato sera. Le parole del direttore sportivo Pradè e quelle del presidente Commisso sono state molto chiare in questo senso.

Come vi abbiamo raccontato domenica scorsa, dopo la gara, si è formato un capannello dirigenziale intorno a Barone, che ha visto e rivisto tutti gli episodi incriminati. La Gazzetta dello Sport racconta anche che c’è stato un lungo conciliabolo anche con Ribery, che era deluso per la sconfitta appena maturata. Il carisma del campione è riconosciuto sia dal club che dai compagni in modo naturale. Come naturale è stata la capacità dell’ex Bayern di inserirsi nel tessuto connettivo viola facendosi voler bene da tutti. Quasi fosse uno di loro da sempre.