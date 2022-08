Fiorentina-Empoli asse caldo: per la difesa piace anche un ex pupillo di Italiano

Non solo Bajrami, Zurkowski e Kouame. Nellle trattative tra Fiorentina e Empoli delle ultime ore potrebbe rientrare anche un altro profilo che piace alla squadra viola per la difesa. Si tratta di Ardian Ismajli, albanese classe 1996, già allenato da Italiano allo Spezia.

Il giocatore arrivò in Toscana al posto di Nikolaou, altro profilo che la Fiorentina segue da molto vicino (e al momento sembra in pole), attualmente allo Spezia. Da capire adesso su quale difensore la società viola vorrà puntare per rinforzare il reparto dei centrali. A scriverlo è la Repubblica.