Fiorentina-Empoli: Come seguire la partita in DIRETTA TV

Doppia diretta televisiva del match tra Fiorentina e Empoli che andrà in scena questo pomeriggio con inizio alle ore 12.30.

L’incontro sarà visibile su DAZN tramite l’app della piattaforma che è disponibile per le moderne smart tv, i computer, i telefoni e tutti gli apparecchi che consentono il collegamento ad internet. Diretta trasmessa anche da Sky, co i canali dedicati che saranno: Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

Andrea Calogero racconterà la partita per DAZN, con Alessandro Budel al commento tecnico. La coppia scelta da Sky sarà invece composta da Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti.

Per tutti quelli che non hanno accesso a DAZN e a Sky, ricordiamo che sarà a disposizione la nostra, seguitissima, diretta testuale, con le descrizioni delle azioni in tempo reale e i vostri commenti.