Fiorentina-Empoli: i numeri della crisi degli azzurri, ma attenzione a sottovalutare la squadra di Andreazzoli

La Fiorentina è pronta a tornare in campo dopo la sosta obbligata dello scorso weekend a causa delle gare delle Nazionali. Davanti a sé la squadra di Italiano si troverà di fronte un Empoli in piena crisi, almeno dal punto di vista dei risultati. Gli azzurri infatti non trovano i tre punti da ben 13 turni. L’ultima vittoria della squadra di Andreazzoli in campionato risale addirittura al 2021, quando a metà dicembre gli empolesi espugnarono il Diego Armando Maradona di Napoli grazie alle rete dell’ex viola Patrick Cutrone.

Numeri non incoraggianti quelli dell’Empoli in questo 2022. Tuttavia la Fiorentina non dovrà sottovalutare affatto un avversario che ha già dimostrato di saper far male anche a squadre sulla carta più attrezzate. La gara dell’andata dovrà servire d’esempio per Biraghi e compagni. I tre punti sono fondamentali per i gigliati per alimentare l’obiettivo europeo e soprattutto una classifica che in caso di successo potrebbe continuare a far sognare.