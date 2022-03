Italiano e l’eccezione alla sua regola

Il fattore che ha accomunato le partite della Fiorentina dopo le soste per le Nazionali, è stata l’assenza dal primo minuto di alcuni giocatori sudamericani. Spesso rientrati all’ultimo dalle loro trasferte lontano dall’Europa, Italiano li ha considerati non abbastanza in forma per partire titolari, oltre ovviamente al fatto che si erano allenati pochissimo con la squadra.

Ebbene, la situazione si ripeterà alla vigilia della partita con l’Empoli. Nico Gonzalez e Martinez Quarta dovrebbero rientrare a Firenze mercoledì sera, mentre Torreira addirittura giovedì mattina. Ciò che cambia, però, è la situazione in cui si trova la Fiorentina. A otto giornate dal termine del campionato, vincere contro l’Empoli diventa fondamentale per continuare a sperare nell’Europa, e quindi non ci sarà spazio per esperimenti.

C’è da immaginare quindi che Italiano farà un’eccezione alla sua “regola”, mandando in campo dal primo minuto sia Torreira che Nico Gonzalez nonostante probabilmente non saranno al cento per cento. Discorso diverso per Martinez Quarta, ormai fuori dallo scacchiere titolare a favore di Igor.