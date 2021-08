Fiorentina-Espanyol è molto più di una semplice partita…

La Fiorentina, sabato 7 agosto, giocherà un’amichevole contro l’Espanyol. Al Franchi le due squadre scenderanno in campo nel ricordo dei due capitani Daniel Jarque e Davide Astori.

Per quanto riguarda Astori, sembra quasi superfluo ricordare come è stato strappato a questo mondo e ai colori viola. Il 4 marzo 2018 il calciatore venne rinvenuto senza vita in un albergo di Udine che ospitava la Fiorentina prima della partita contro l’Udinese. il decesso avvenne per morte cardiaca improvvisa seguita a fibrillazione ventricolare dovuta a una cardiomiopatia aritmogena silente.

Jarque invece scomparve a Coverciano l’8 agosto del 2009 a causa di un’asistolia, durante un ritiro pre-stagionale della formazione catalana. In quella squadra allenata da Pochettino c’erano anche due ex viola come Facundo Roncaglia e Joan Verdù, ma anche un giovanissimo José Maria Callejon che in varie occasioni esultò mostrando una maglia in onore dell’ex capitano: “Giocare con la maglia di Jarque sotto la mia mi dà forza”, raccontò in un’intervista dopo alcuni mesi da quel dramma.