Attraverso una nota sul proprio sito la società viola ha fatto sapere dove sarà possibile vedere l’amichevole tra Fiorentina e Espanyol in programma sabato 7 agosto alle 19:00. Questo quanto si legge nella nota:

La partita ACF Fiorentina- Espanyol, valida per l’ Unbeatable Cup, iniziativa benefica per finanziare la ricerca contro le cardiomiopatie di origine genetica e la morte cardiaca improvvisa, verrà trasmessa in ESCLUSIVA streaming sabato 7 agosto alle ore 19:00 solo su TimVision