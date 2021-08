Fiorentina-Espanyol: Gara aperta al pubblico ma in modo limitato. Un solo settore aperto: Tutte le informazioni su costi, prelazioni e modalità di accesso al Franchi

La Fiorentina giocherà sabato 7 agosto a Firenze contro l’Espanyol, una gara valida per la ‘Unbeatables Cup’ torneo che vede la presenza anche di Betis Siviglia e Roma (che giocheranno sempre sabato ma alle 22 in Spagna).

Per questa occasione la società rende noto che la capienza disponibile, in attuazione delle normative vigenti, sarà di 2870 posti ed il Settore aperto al pubblico sarà quello di Maratona.

I biglietti per la partita saranno in vendita a partire da oggi, martedì 3 agosto, alle ore 15:00.

Tutti gli abbonati, che per la stagione 2019/20 avevano sottoscritto un abbonamento a 20,19,18 e 9 gare, avranno diritto alla prelazione che scadrà giovedì 5 agosto alle ore 20:00.

La vendita libera inizierà venerdì 6 agosto alle ore 10:00 e continuerà fino all’inizio della gara o fino al termine dei posti disponibili. Per entrambe le fasi di vendita ci sarà la possibilità di utilizzare il Voucher di biglietteria ricevuto al termine della stagione 2019/20.

I titoli di accesso avranno un costo di € 14 (INTERO) ed € 6 (UNDER 14).

L’ingresso sarà concesso soltanto, per chi ha più di 12 anni, a coloro i quali sono in possesso di Green Pass COVID-19 (avvenuta vaccinazione con almeno una dose da 14 giorni oppure certificazione di avvenuta guarigione dal Covid-19 nei 6 mesi precedenti oppure risultato negativo di tampone rapido o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti). La certificazione verde COVID 19 non sarà richiesta al momento dell’acquisto del titolo, ma nella fase di accesso allo stadio, dove ogni spettatore dovrà sottoporsi alla misurazione della propria temperatura corporea.

Verrà inibito l’accesso ai tifosi con temperatura superiore ai 37,5°.

Si precisa che chi acquisterà il biglietto senza avere il Green Pass non avrà diritto ad alcun rimborso. ACF Fiorentina sottolinea che non saranno ammesse altre forme di certificazione, come per esempio l’autocertificazione, che non consentono il controllo tramite specifico QR CODE rilasciato dal Ministero della Salute. Il controllo del QR CODE sarà svolto tramite l’app VerificaC19.