Fiorentina fai attenzione: Pericolo ‘rigore contro’ con il prossimo arbitro. Quest’anno siamo a due su due

La partita tra Benevento e Fiorentina sarà diretta dal signor Piero Giacomelli di Trieste.

Sei vittorie, cinque pareggi, sette sconfitte questo il suo score con il club viola.

Quest’anno ci sono già due direzioni: Fiorentina-Sampdoria 1-2 e Fiorentina-Cagliari 1-0. In entrambe le partite ha concesso un rigore contro alla squadra viola (uno trasformato e uno no).

Con il Benevento, Giacomelli ha invece due precedenti; i sanniti non hanno mai vinto con lui, nonostante abbiano giocato entrambi i match in casa: Benevento-Lazio 1-5 (stagione 2017/18) e Benevento-Torino 2-2 in questo campionato.

Il fischietto di Trieste è l’arbitro che ha concesso più rigori in questa stagione: ben otto (in undici partite). Tra questi, come già scritto, anche due contro la Fiorentina.