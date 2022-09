“Fiorentina, fai spavento da quanto sei brutta”

Senza pietà il Corriere dello Sport-Stadio in edicola questa mattina sulla prestazione a tratti effettivamente imbarazzante della Fiorentina in Turchia contro il Basaksehir. “La più assurda, folle, sbagliata, incomprensibile e inaccettabile Fiorentina degli ultimi due anni”, si legge, e come poter dare torto a queste parole… La serata comincia malissimo con l’infortunio di Quarta e la toppa Amrabat in difesa, poi prosegue peggio in campo.

Le premesse non erano le migliori, con cinque giocatori importanti rimasti a Firenze per infortunio, ma questo non giustifica una squadra che “fa spavento da quanto è brutta”. Ora c’è l’Hellas Verona, poi (menomale) la sosta. Intanto però, la crisi è innegabile.