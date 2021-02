Fiorentina Femminile bloccata nel derby ma la rincorsa in classifica ormai è quasi disperata

A pochi giorni dall’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Manchester City, la Fiorentina Femminile è impegnata nel derby di campionato contro la Florentia San Gimignano, alla ricerca di punti per risalire in classifica e avvicinare magari il terzo posto, che comunque non vale nessun tipo di qualificazione europea. A fine primo tempo però punteggio bloccato sullo 0-0, con il team di Cincotta che in avanti conta su Sabatino e Celland e non più sull’imprevedibilità di Bonetti. Squadra viola che ad ora sarebbe quarta ma con un gap di 7 punti dal Sassuolo terzo.