In un anno complicato per la Fiorentina Femminile, arriva un riconoscimento individuale molto importante per una calciatrice viola. Daniela Sabatino ha vinto la classifica marcatrici della Serie A Femminile con ben quindici gol. Un segnale che fa emergere quanta esperienza abbia portato la 36enne a Firenze dal suo arrivo. Il premio è stato comunicato dai profili ufficiali della FIGC Femminile.

