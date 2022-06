Fiorentina Femminile, Panico ringrazia e saluta: “A chi ha lottato e pianto, grazie! Gli ideali non conoscono sconfitte: io ci ho creduto”

L’allenatrice della Fiorentina Femminile ha salutato il club al termine della stagione conclusa con la salvezza raggiunta soltanto alla penultima giornata. Con un commovente post su Instagram, Patrizia Panico ha ringraziato le sue giocatrici e tutte le persone che le sono state accanto in questa difficile esperienza.

“A chi ha lottato e sudato.

A chi ha pianto e gioito.

A chi non ha mai smesso di crederci e a chi è stato sopraffatto.

A chi è stato in disparte e a chi ha rubato la scena.

A chi ha avuto coraggio e a chi ha avuto paura.

A chi ha ambizione e a chi si accontenta.

Ad ognuno/a di voi GRAZIE!

Ogni giorno ho imparato cose nuove e vissuto emozioni diverse.

Gli ideali non conoscono sconfitte, o ci credi o non ci credi.

Io ho scelto di crederci!

A voi che avete condiviso con me questa stagione dico GRAZIE!

Grazie per la fiducia 💜”