La Fiorentina perde bomber Mauro e si affida ad un altro centravanti d’esperienza. Guagni non ha mai avuto dubbi

Fiorentina Women’s, è rivoluzione. Dopo l’addio del difensore centrale francese Laura Agard, che ha rifiutato la proposta di rinnovo biennale della società viola per accasarsi al Milan, arriva anche la notizia dell’addio di Ilaria Mauro. Manca solo l’ufficialità, ma l’attaccante friulana è pronta a lasciare Firenze e ad accettare le lusinghe dell’Inter allenata da Attilio Sorbi. La Mauro, dopo 4 anni in viola, 100 presenze e 60 gol segnati, saluta Firenze per vestire la maglia neroazzurra, alla quale era già stata vicina un anno fa. Sì, perché già l’anno scorso l’Inter si era interessata a lei, ma Ilaria aveva preferito rimanere in viola. Quest’anno, invece, ha preferito l’idea di una nuova esperienza professionale.

La Fiorentina, dal canto suo, non resta a guardare: infatti arriverà in viola Daniela Sabatino, attaccante del Sassuolo e della Nazionale italiana di Milena Bertolini. La Sabatino, molisana classe 1985, è una bomber di grande esperienza. Basti pensare che nella stagione 2018-19 ha vestito la maglia del Milan segnando 17 reti in 22 partite in serie A, e che dal 2010 al 2018 ha vestito la maglia del Brescia Calcio Femminile segnando 162 gol in 198 gare e vincendo: 2 scudetti, 3 Coppe Italia e 4 Supercoppe italiane. In Nazionale, poi, conta 64 presenze e 29 gol segnati. Insomma, se ne va una bomber, ne arriva un’altra.

Altre operazioni di mercato. Tra le ragazze con la valigia in mano c’è Paloma Làzaro, attaccante spagnola classe 1993. La spagnola è arrivata in riva all’Arno un anno fa, ha collezionato 14 presenze e 5 gol tra campionato e coppe, ma non ha mai inciso come la società si aspettava che potesse fare, visto le sue qualità tecniche. Nel suo destino sembra esserci la Roma. Possibili anche le partenze di Alice Parisi, centrocampista classe 1990, nonché vice capitana viola e giocatrice nel giro della Nazionale italiana, e Michela Catena, giovane centrocampista classe 1999, che non ha avuto molto spazio in maglia viola nella passata stagione a causa di troppi problemi fisici. E ancora Davina Philtjens, esterno belga classe 1989: Davina, una delle giocatrici straniere che più di altre è entrata nel cuore dei tifosi, sembra aver detto no alla proposta di rinnovo della società viola. Infine, Francesca Durante: giovane portiere viola, classe 1997, ha doti importanti, tanto che mister Cincotta l’ha fatta giocare spesso titolare al posto di Ohrstrom. Ma potrebbe partire in prestito, per giocare un campionato con continuità prima di tornare alla base. In porta, in viola, arriva Katja Schroffenegger, portiere classe 1991.

La calciatrice, nata a Bolzano, ha giocato l’ultima stagione nel Florentia San Gimignano ed è da anni nel giro della Nazionale italiana. Infine Tatiana Bonetti e Alia Guagni: dopo i dubbi iniziali, sembra che Bonetti possa rinnovare con la Fiorentina, così come la capitana che, di dubbi, non ne ha mai avuti. Dopo aver rinunciato al Real Madrid un anno fa, è pronta a dire no anche all’Atletico Madrid. Il suo futuro sembra ancora tinto di viola.