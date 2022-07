Fiorentina Femminile, Vigilucci ad un passo dal Milan: “Non è stata una scelta facile. Legata a questi colori per sempre”

La giocatrice della Fiorentina Femminile Valery Vigilucci, secondo quanto raccolto dalla redazione di Fiorentinanews.com, sarebbe ad un passo da vestire la maglia del Milan la prossima stagione.

Questo, il messaggio Instagram (preludio di addio) della stessa calciatrice: “Sono arrivata a Firenze piccina, e qui sono cresciuta ho passato 15 anni tra Firenze prima e Fiorentina femminile dopo che mi hanno legato a questa città ed a questi colori in modo profondo, segni che porto con me, ma anche che lascio qui e che qui rimarranno sempre. Ho avuto e perso, ma sempre senza risparmiarmi mai e sempre a testa alta e come unico obbiettivo la Fiorentina. Ho conosciuto persone meravigliose che faranno sempre parte della mia famiglia sportiva e non, ma si sa le cose cambiano e questo momento è arrivato anche per me, non è stata una scelta facile e non sarà facile affrontarla”.

.