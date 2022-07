Fiorentina Femminile, Zazzera verso l’Arezzo. Panico resta, ma sono previste partenze eccellenti

Ieri sono arrivate le ufficialità dei rinnovi di Michela Catena e Federica Russo, ma non saranno le uniche novità in casa Fiorentina Femminile. Dopo il trasferimento a titolo definitivo di Camilla Forcinella alla Juventus, infatti, anche Danila Zazzera è prossima a salutare.

Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, infatti, l’attaccante viola passerà all’Arezzo neopromosso in Serie B. Ma non finisce qui: nella Fiorentina Femminile sono previste infatti delle partenze eccellenti, e quindi una sorta di rivoluzione della squadra che comunque dovrà tornare a recitare un ruolo da protagonista in Serie A dopo la salvezza dell’anno scorso. Conferma invece in panchina: salvo sorpresa, sarà ancora Patrizia Panico l’allenatrice viola.