Fiorentina, fissato il summit con gli agenti di Amrabat: ci sarà anche Commisso

Nella giornata di mercoledì la Fiorentina incontrerà gli agenti di Sofyan Amrabat, centrocampista del Verona. Come riportato su Twitter da Nicolò Schira, giornalista de La Gazzetta dello Sport, sarà presente al summit anche il presidente viola Rocco Commisso, in arrivo nelle prossime ore in Italia. La Fiorentina cerca di incassare il sì definitivo di Amrabat dopo che il marocchino ha rifiutato il Napoli. La richiesta del Verona si aggirerebbe intorno ai 20-22 milioni di euro.

