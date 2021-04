Fiorentina fuori di Cragno: Che fare con Dragowski? Mentre Lafont…

Porte girevoli in casa Fiorentina? Leggendo La Gazzetta dello Sport di stamani viene fuori che il portiere del Cagliari, Alessio Cragno, piace molto al club viola che, contemporaneamente deve decidere cosa fare con Dragowski. Il polacco ha delle offerte dall’estero che potrebbero essere prese in considerazione.

Tutto questo mentre Lafont, altro numero uno di proprietà gigliata, sta crescendo in fretta in prestito al Nantes, in Ligue 1. I francesi possono riscattarlo entro fine mese per sette milioni ma Rocco Commisso ha inserito un diritto di riacquisto per ulteriori quattro milioni. Facendo così la Fiorentina potrà poi girarlo ad un’altra squadra per una cifra superiore.