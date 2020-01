Fiorentina-Genoa: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Quinta sinfonia per Beppe Iachini dal momento del suo ritorno, da tecnico, a Firenze: dopo le tre vittorie e il pareggio di Bologna, la sua Fiorentina oggi attende il Genoa, simbolo della mediocre chiusura dell’era Della Valle. Da quello 0-0 dello scorso maggio ad oggi sembra passata una vita ma in ogni caso la squadra viola deve ancora mettersi al sicuro e cercherà di farlo allontanando ancor di più i rossoblu, ultimi in classifica. Fischio d’inizio alle 18 ad opera del sig. Orsato e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.