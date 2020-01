Settore giovanile della Fiorentina: La rivoluzione è completata. Ecco chi prende il posto di Vergine. Il grande ritorno da allenatore di Buso

ACF Fiorentina comunica che a partire da oggi, mercoledì 1 gennaio 2020, il ruolo di Responsabile Tecnico del Settore Giovanile per le squadre Primavera, Under 18, Under 17 e Under 16 verrà assunto da Valentino Angeloni. Angeloni in passato ha già lavorato nel Club viola come Direttore Tecnico, tra il 2015 ed il 2016, ed é stato, successivamente Capo Osservatore dell’Atalanta e Direttore Sportivo del Venezia. Gianluca Comotto, già responsabile Scouting della Fiorentina nelle ultime due stagioni, sarà, invece, Responsabile Tecnico di tutte le altre formazioni del Settore Giovanile gigliato. Entrambi saranno coordinati dal DS Daniele Pradè.

ACF Fiorentina informa, inoltre, che l’incarico di allenatore dell’Under 18, precedentemente guidata da Alberto Aquilani, è stato assegnato a Renato Buso che ha già ricoperto, in passato, il ruolo di allenatore degli Allievi Nazionali e della Primavera gigliata vincendo uno Scudetto con gli Allievi ed una Coppa Italia con la Primavera.