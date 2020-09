Fiorentina-Grosseto: Segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

Tra poco più di un’ora la Fiorentina scenderà in campo contro il Grosseto per la seconda delle tre amichevoli in programma prima dell’inizio del campionato. Calcio d’inizio alle ore 17.30 allo stadio Artemio Franchi: Fiorentinanews.com vi offrirà la sua consueta diretta testuale dell’incontro. Se non volete perdervi neanche un’emozione del match, aggiornate costantemente questa pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone oppure cliccando F5 se state utilizzando un computer.

