“Fiorentina ha pareggiato offerta del Napoli per Amrabat. Barone mercoledì può sferrare l’ultimo colpo”

Ci sono novità che riguardano Sofyan Amrabat: il centrocampista del Verona è conteso da Fiorentina e Napoli, il tutto in vista della prossima stagione perché per quella in corso non può più cambiare squadra.

Su di lui scrive il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira, su Twitter: “La Fiorentina ha pareggiato l’offerta al Napoli per Sofyan Amrabat: sul tavolo per il Verona 15 milioni più bonus. Ora i Viola devono pareggiare la proposta economica di Giuntoli (direttore sportivo del Napoli ndr) al ragazzo (stipendio da due milioni di euro annui). Mercoledì summit tra gli agenti e Joe Barone“.