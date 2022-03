Fiorentina-Hellas Verona: Come seguire la partita in DIRETTA TV

Alle ore 15.00 al Franchi di Firenze andrà in scena Fiorentina-Hellas Verona. La partita verrà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

La telecronaca del match sarà a cura di Riccardo Mancini con commento tecnico di Sergio Floccari. Per chi non potrà vedere la partita, vi ricordiamo che Fiorentinanews.com vi offre la possibilità di seguire la diretta testuale della partita sul proprio sito.