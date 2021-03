Fiorentina, i cambiamenti all’ordine del giorno: Un biennio ricco di colpi di scena

Le dimissioni dell’allenatore Cesare Prandelli, arrivate come un fulmine a ciel sereno (ma non del tutto imprevedibili) il 24 marzo del 2021, a una decina di partite dalla fine della stagione di Serie A, sono solo l’ultima delle tante novità che negli anni più recenti hanno animato la squadra viola: dai cambi di sponsor a quelli di allenatore, passando per gli acquisti al calciomercato, non si può certo affermare che l’ultimo biennio non sia stato ricco di colpi di scena per la Fiorentina.

Cesare Prandelli: con la Fiorentina un ritorno “toccata e fuga” per lo storico allenatore

Il duro compito di allenatore per Cesare Prandelli, già giocatore con Cremonese, Atalanta e Juventus tra gli anni ‘70 e ‘90, comincia nel 1993 e vede nei suoi successi con la Fiorentina dal 2005 al 2010 il fiore all’occhiello di una carriera decisamente tipica, dal campo alla panchina. Dopo aver lasciato la Fiorentina si è cimentato nell’allenamento di diverse squadre straniere, con risultati poco convincenti Tra esoneri e dimissioni: anche per questo motivo il suo ritorno alla fiorentina lasciava presagire un equilibrio differente, smentito invece dalle recenti dimissioni. Il suo impegno con la Fiorentina è infatti cominciato il 9 novembre 2020 e dopo nemmeno un semestre è già terminato: il 24 marzo 2021 infatti il tecnico si è dimesso, con una lettera molto intensa che ha fatto discutere esperti e tifosi per giorni. Il ruolo di allenatore della viola è tornato a Giuseppe Iachini, già giocatore nella Fiorentina dal 1989 al 1994, allenatore a partire dal 23 dicembre 2019, sospeso all’inizio di novembre 2020 dopo una stagione poco brillante e ora tornato di nuovo a ricoprire le mansioni di tecnico.

Calciomercato, cambio sponsor e cambio di proprietà: le ultime vicissitudini della Fiorentina

Ma, come accennato, le dinamiche ai vertici non sono le uniche ad attirare l’attenzione dei tifosi e degli appassionati di calcio. I nuovi ingressi e le uscite del calciomercato sono sempre argomenti scottanti seguiti con interesse: l’affare di questa stagione è certamente Christian Kouame, acquistato dalla Fiorentina un anno fa per quasi 20 milioni di euro e ora tenuto d’occhio dal Wolverhampton. Ovviamente questi cambiamenti hanno un impatto anche sulle scommesse sportive: chi scommette online può affidarsi a portali specializzati come Bonusfinder, in grado di confrontare tutte le piattaforme destinate a casinò online e scommesse sportive, in modo da rintracciare quelle con i bonus di benvenuto più allettanti e i pronostici più avvincenti. Quanto ai cambiamenti ai vertici, invece, impossibile non citare la storica acquisizione della squadra da parte di Rocco Commisso, imprenditore italo-americano già proprietario dei New York Cosmos, avvenuta nel giugno 2019, dopo la “vivace” proprietà decennale dei fratelli imprenditori Diego e Andrea Della Valle. Infine, la Fiorentina non si è fatta mancare nemmeno il cambio di sponsor tecnico: dopo cinque anni col marchio francese Le Coq Sportif, la viola è passata nel 2020 a Kappa, marchio di abbigliamento sportivo italiano.

Non si può certo dire che per la Fiorentina le novità non siano mancate negli ultimi anni: la rivoluzione completa di allenatori, sponsor tecnici e proprietari lo dimostra ancora una volta, confermando la speranza per la squadra di essere finalmente giunta a un periodo di maggiore stabilità.