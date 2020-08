Fiorentina, i tifosi hanno scelto l’assist più bello della stagione VIDEO

Nei giorni scorsi la Fiorentina aveva chiesto ai propri tifosi di votare l’assist più bello della stagione. Nel pomeriggio odierno, i canali social del club gigliato hanno comunicato l’esito del sondaggio: a vincere è il passaggio di Erik Pulgar per Pol Lirola in occasione di Fiorentina-Atalanta di Coppa Italia. Un’azione tanto bella quanto cruciale, visto che il gol segnato dallo spagnolo varrà alla Viola il passaggio del turno nonostante l’inferiorità numerica.

Ecco il video:

🏅 FIORENTINA AWARDS 🏅

Avete scelto il passaggio di Pulgar per il gol di Lirola contro l’Atalanta come 2⃣0⃣1⃣9⃣-2️⃣0️⃣ Assist of the Season 🏅

#ForzaViola 💜 #Fiorentina #FiorentinaAwards pic.twitter.com/oQH5vL0Uz3

— ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 14, 2020