Duncan. Iachini vuole lui, in mezzo al campo. La Fiorentina sta spingendo e probabilmente nelle prossime ore chiuderà l’operazione. L’accordo con il calciatore c’è già, manca quello con i neroverdi, che comunque si troverà. Dopo Boateng e Lirola, il canale tra Pradè e la squadra allenata da De Zerbi è privilegiato. Ecco che, con qualche giorno in più rispetto alle previsioni, l’affare si farà.

E poi arriverà un difensore, probabilmente un jolly che possa giocare sia da centrale che sull’esterno. La richiesta è arrivata proprio dal nuovo allenatore viola, che ‘dietro’ sta riscontrando qualche problema. Pezzella è un leader, è importante per la squadra, ma il suo rendimento nell’ultimo anno ha mostrato troppi alti e bassi. Il mercato porterà dunque tre potenziali titolari in casa viola e questa rappresenta sicuramente una bella notizia, per tutti.

Intanto il Napoli. Con Iachini che sembra orientato a schierare Chiesa e Cutrone assieme, dal primo minuto. In uno stadio difficile, contro una squadra in difficoltà. Certo, Beppe non poteva cominciare meglio: due vittorie e un pareggio, in pochissimi giorni. Ha portato grinta, cattiveria, ma anche quel pizzico di fortuna che nella vita e nello sport ci vogliono sempre. Montella non ce l’aveva, almeno ultimamente. La ‘paura’ ancora non se ne è andata, ma un buon risultato al San Paolo potrebbe permettere a tutti di guardare avanti e non più indietro.

Ritrovare i singoli, per ritrovare la squadra. Questo sta facendo Iachini: Lirola, Pulgar, stanno già dando i primi segnali. Mancano Badelj e Chiesa all’appello. Sicuramente arriverà anche il loro momento. Questa è già una Fiorentina diversa, più ‘provinciale’, meno palleggiatrice, ma più concreta. Il mercato (e Cutrone ne è la dimostrazione), guarda soprattutto al futuro. Giusto così. Per cominciare a crescere, settimana dopo settimana. Poi, davvero, si potrà tornare a parlare di Europa e non più di anni di transizione.