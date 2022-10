Fiorentina, il confronto con lo scorso anno è impietoso. Nessuno peggio dei viola

Nella speciale classifica stilata da tuttomercatoweb.com che evidenzia la differenza di punti all’undicesima giornata con la scorsa stagione, la Fiorentina è la squadra con il passivo più alto tra le squadre di Serie A. Dopo 11 partite, quest’anno la Viola ha accumulato 10 punti, mentre lo scorso anno ne aveva ben 18.

Questa la classifica completa:

Napoli 29 punti (-2 rispetto alla Serie A 2021/22 dopo 11 giornate)

Milan 26 (-5)

Lazio 24 (+6)

Atalanta 24 (+5)

Roma 22 (+3)

Udinese 21 (+10)

Inter 21 (-3)

Juventus 19 (+4)

Torino 14 (=)

Salernitana 13 (+6)

*Sassuolo 12 (-2)

Empoli 11 (-4)

Bologna 10 (-5)

Fiorentina 10 (-8)

Monza 10 (in Serie B)

Spezia 9 (+1)

Lecce 8 (in Serie B)

*Hellas Verona 5 (-7)

*Cremonese 4 (in Serie B)

*Sampdoria 3 (-6)

*=Una partita in meno. Confronto con le prime 10 giornate della Serie A 2021/22